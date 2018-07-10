Златко Далич: "В матче против Англии хотим сыграть в красивый футбол"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что его команда хочет сыграть в красивый футбол в завтрашнем матче полуфинала чемпионата мира против Англии.

- Как возможно, что маленькая страна повторяет успех 20-летней давности? Это талант или огромная работа?

- У нас такая страна, где ничего нельзя исключить. Четыре миллиона тренеров - все знают о футболе. Это и работа и талант. Если посмотреть на инфраструктуру в Хорватии, можно представить, почему мы хорошо играем в футбол.

- Насколько хорошо изучили сборную Англии? Она часто забивает со стандартов...

- Мы анализировали соперника. Разобрали все по косточкам, знаем, в чем угрозы. Конечно, нужно обратить внимание на стандартные положения. А еще мы хотим сыграть в красивый футбол.

- Что с Врсалько? Он будет играть?

- Хотим, чтобы игроки были готовы на сто процентов. У него небольшое повреждение. Так что после тренировки решим, будет он играть или нет. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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