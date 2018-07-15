Златко Далич: "В финале чемпионата мира такие пенальти не назначаются!"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил неудовлетворение работой рефери в финальном матче чемпионата мира с командой Франции (2:4).

Специалист остался недоволен назначением пенальти в ворота хорватской сборной в первом тайме после просмотра аргентинским судьей Нестором Питаной видеоповтора.

- Что скажете о пенальти и ВАР?



- Во-первых, поздравляю Францию с чемпионством. Мы играли хорошо первые 20 минут, контролировали игру. Затем забили автогол со стандарта. Мы продолжали доминировать, вернулись к жизни - и тут пенальти. Никогда не комментирую судейство, но в финале чемпионата мира такие пенальти не назначаются.

Это не снижает ценности победы французов, а нам немного не повезло. Раньше удача нам улыбалась, теперь - нет. Это был наш лучший футбол на турнире. Мы контролировали игру, но пропускали. Нельзя допускать такие ошибки. Мы разочарованы, но гордимся тем, чего нам удалось добиться. (Игорь РАБИНЕР)

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