Златко Далич: "Уверен, никто не удивится, если Модрич возьмет "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что Лука Модрич на чемпионате мира в России показывает, что на данный момент является одним из лучших полузащитников в мире. Тренеру задали вопрос, способен ли остановить Модрича опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте.

- Конечно, Канте хорош, но не думаю, что он может нейтрализовать Модрича, - цитирует Далича "РИА Новости". - Тем более, что у нас есть другие игроки в полузащите.

Уверен, никто не удивится, если Модрич возьмет здесь "Золотой мяч". Если он выиграет золото чемпионата мира, это будет пиком его карьеры. Если он еще и получит приз лучшему игроку, это будет заслуженно.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)