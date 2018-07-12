Златко Далич: "У двух игроков сборной Хорватии работала только одна нога"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после полуфинала ЧМ-2018 против Англии (2:1) поблагодарил медицинский штаб команды, который помог подготовить футболистов к игре. Хорваты в плей-офф провели три матча по 120 минут.



- В 1998 году вы были полузащитником "Хайдука". Помните ли полуфинал чемпионата мира между Францией и Хорватией? Что вы делали в это время, где смотрели игру? И помнят ли ту встречу ваши футболисты?

- 98-й год... Я был во Франции. Первые три игры я был болельщиком, и потом мне пришлось вернуться обратно. Я играл в футбол, надо было готовиться к сезону. Понятно, что все в Хорватии помнят ту игру. Помнят Тюрама. Мы это обсуждаем последние 20 лет. Помню, отмечали гол Шукера, но как только мы ушли в оборону, французы сразу сравняли. Та игра имеет историческое значение для нас. Может, Господь Бог дает нам возможность уравнять счет с Францией. Обе команды проявили волю, ни о какой мести здесь нет речи. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу.



- Сегодня болельщики Хорватии переиграли болельщиков Англии, потому что громче кричали на трибунах. Они могут стать важным фактором в финале?

- Согласен с вами. Не знаю, сколько наших было на стадионе, но они кричали громче и поддерживали нас, когда нам было трудно, особенно вначале, когда мы не контролировали игру. Они нас заставили поднять голову. Хочу поблагодарить и других людей. Тренер сборной Македонии направил мне сообщение, что вся страна поддерживает Хорватию. То, что мы добиваемся для нашей страны, нашего региона, это просто блестяще. Думаю, нас будет еще больше в финале.



- Кто тот волшебник, который отвечает за физподготовку у вас? Три раза по 120 минут - и три победы. И как физически будете готовить команду к Франции?

- Это хороший вопрос. То, что наши игроки сделали сегодня, показывает, что у них есть мощь и энергия. Хотел сделать замены, но все говорили - хочу продолжать играть, готов! Хочу поблагодарить наших врачей, тренеров по физподготовке, они очень многое сделали. У некоторых игроков были травмы, и это просто фантастика. У двоих футболистов нормально работала только одна нога, но никто не хотел попросить замену. Даже в овертайме все говорили: "Не меняйте меня".



В финале хорватская команда встретится со сборной Франции. Игра состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". (Игорь РАБИНЕР)

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