Златко Далич: "Турнирная стратегия аргентинцев поменялась после ничьи с Исландией"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что сборная Аргентины будет играть с большей мотивацией против его команды во втором туре чемпионата мира. По словам тренера, аргентинцам после ничьи с Исландией (1:1) необходимо добиться победы.



- Я пока не определился с составом на этот матч, посмотрим в каком состоянии находятся наши ребята. Что касается Аргентины, то, конечно, у них есть Месси, - цитирует официальный сайт ФИФА Далича. – Теперь, после ничьи с Исландией, их турнирная стратегия поменялась.

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