Златко Далич: "Традиции существуют для того, чтобы их ломать. Нам неважно, кто наш соперник и какая у нас история встреч"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что не думает о плохом балансе встреч между балканской командой и Францией. По словам Далича, в финале ЧМ-2018 это неважно.

Ранее сборные Хорватии и Франции встречались пять раз: трижды победили "трехцветные", еще два матча закончились вничью. Стоит отметить, что в 1998 году команды встретились в полуфинале ЧМ и французы не пустили хорватов в финал (2:1).

- Пять матчей сыграли между Франция и Хорватия между собой, и статистика для вас неудачная... Как ее перебороть?

- Я на самом деле не уделяю внимание традициям и статистике... Традиции существуют для того, чтобы их ломать. Завтра финал чемпионата мира, и нам вообще неважно, кто наш соперник и какая у нас с ним история встреч. Мы просто хотим победить. Пришел момент, ради которого мы боролись. Я хочу, чтобы весь мир увидел, как играет Хорватия, и болел за нас. А выиграет пусть сильнейший.

Самым сложным стал для нас матч 1/8 финала (против Дании (1:1, 3:2 по пенальти). – Прим. "СЭ"). Я сразу сказал тогда, что девять очков, которые мы набрали в групповом этапе, не имеют никакого значения. А сейчас, перед финалом, никакого давления на нас нет. Мы будем играть в наш лучший футбол, не нужно зажиматься и зацикливаться на чем-либо. Это самый важный момент в нашей жизни. Безусловно, наши футболисты играли в финалах Лиги чемпионов, выигрывали другие трофеи. Но это, вне всяких сомнений, главный матч в жизни игроков. Если мы вдруг потерпим поражение, то сделаем это с достоинством и поздравим нашего соперника. Это жизнь, это футбол. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)