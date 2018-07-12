Златко Далич: "Свист в адрес Виды? Думаю, весь стадион кричал: "Хорватия!"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы в полуфинале чемпионата мира над Англией (2:1 д.в.) поблагодарил болельщиков за поддержку и не стал говорить о свисте в адрес Домагоя Виды.

– Трибуны освистывали Домагоя Виду. Проводилась ли воспитательная работа в команде, чтобы они больше не делали политических заявлений?

– Думаю, весь стадион кричал: "Хорватия! Хорватия!" Я за это болельщикам благодарен. И сейчас не хочу говорить о политических вопросах, извините. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что 29-летний Вида после встречи 1/4 финала мирового первенства с Россией (2:2, пенальти – 4:3) записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем. На нем Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо", за которое раньше выступал, и Украине.

В результате 34-летний Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Защитнику турецкого "Бешикташа" же было вынесено предупреждение.

При этом позже в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида, сидя рядом с тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и тоже кричит "Слава Украине".