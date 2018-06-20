Златко Далич: "Сборная Аргентины не только Месси. Нельзя смотреть только на него"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подчеркнул, что в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины его команде нельзя сосредотачиваться только на игре капитана соперников Лионеля Месси.

- Месси - лучший игрок в мире. И найти игрока, который в одиночку его остановит, нельзя. Тут нужна вся команда. Но сборная Аргентины – это не только Месси. Нельзя смотреть только на него и забывать о других. Мы будем сильны в защите, но и исключительно оборонительного плана придерживаться не собираемся, - цитирует "Р-Спорт" Далича. - У меня есть неограниченное доверие к команде. Они – лучшие. И они в состоянии совершить великие дела. Завтрашний матч нам доставит удовольствие и станет возможностью показать себя, станет настоящей проверкой для поколения наших футболистов.

Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское) //

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