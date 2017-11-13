Златко Далич: "С выходом на чемпионат мира с моих плеч упал тяжелый груз"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, что почувствовал облегчение после того, как команда отобралась на чемпионат мира-2018. Специалист возглавил национальную команду в начале октября перед последним матчем отборочного турнира против Украины (2:0), заменив на этом посту Анте Чачича.

Напомним, хорваты встречались со сборной Греции в стыковых матчах. В первой встрече подопечные Далича разгромили соперника со счетом 4:1, а в ответной игре сыграли вничью - 0:0. Таким образом, сборная Хорватии вышла на чемпионат мира.

- Я не очень доволен игрой, но мы на чемпионате мира, и это сейчас самое важное, - цитирует официальный сайт Хорватского футбольного союза Далича. - Мы достигли своей цели, игра придет позже. С моих плеч упали десять тонн тяжелого груза и огромная ответственность. Сейчас я могу сказать, насколько сложным получился последний месяц.

Я знаю, что сейчас жители Хорватии празднуют успех. Мы к этому стремились, хотели принести радость, поэтому отдадим должное игрокам.