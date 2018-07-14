12:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Златко Далич: "С точки зрения празднований мы можем превзойти даже Аргентину и Бразилию!"


Главный тренер сборной Хорватии  Златко Далич признался, что ему приятны положительные эмоции болельщиков, связанные с игрой его команды. Хорваты в финале ЧМ-2018 15 июля сыграют с Францией.

– Мы видели кадры из Загреба... Там все в эйфории. Не боитесь, что завтра будут сейсмические толчки в Хорватии?

– Вы знаете, это приносит нам радость! Вы увидели лишь незначительную часть того, что происходит в Хорватии. Большей годости мы и испытать не можем! Когда твоя страна гордится командой... Победа или поражение – в любом случае завтра в Хорватии будут сейсмический толчки. И это придает нам силы и мотивацию. Болельщики очень нас мотивируют. Надеюсь, все четыре миллиона выйдут завтра на улицы. Может, с точки зрения празднований мы можем превзойти даже Аргентину и Бразилию! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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