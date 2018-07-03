Златко Далич: "Посмотрим, сможет ли Ковачич сыграть с Россией"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пока не знает, сможет ли полузащитник команды Матео Ковачич сыграть в 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России.

- Ковачич повредил плечо, это было довольно болезненно. Но он не хотел уходить с поля (в матче 1/8 финала с Данией - прим "СЭ") и просил, чтобы ему разрешили играть. Посмотри, какая будет ситуация с ним, - цитирует тренера официальный сайт Федерации футбола Хорватии. - Во вторник мы возобновляем тренировки после дня отдыха.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)