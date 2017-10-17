15:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Златко Далич: "Матчи против Греции будут непростыми, но у меня лучшая команда"


Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что верит в то, что его команда сможет показать хороший результат против команды Греции в стыковых матчах чемпионата мира-2018. Он также выразил надежду, что все игроки будут здоровы.

 
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Первую встречу команды проведут в Хорватии, она состоится с 9 по 11 ноября, ответная – с 12 по 14 ноября.

– Против Греции нас ждут тяжелые матчи, особенно вторая игра, – сказал в интервью FIFA TV Далич. – Верю в свою команду, верю, что покажем хороший результат. У нас есть время подготовиться. С оптимизмом смотрю на эти игры.

Надеюсь, у наших футболистов будет все в порядке, все будут здоровы. Матчи будут непростыми, но у меня лучшая команда. Впереди две игры, чтобы наконец отобраться на чемпионат мира.

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