Златко Далич: "Матчи против Греции будут непростыми, но у меня лучшая команда"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что верит в то, что его команда сможет показать хороший результат против команды Греции в стыковых матчах чемпионата мира-2018. Он также выразил надежду, что все игроки будут здоровы.

Первую встречу команды проведут в Хорватии, она состоится с 9 по 11 ноября, ответная – с 12 по 14 ноября.

– Против Греции нас ждут тяжелые матчи, особенно вторая игра, – сказал в интервью FIFA TV Далич. – Верю в свою команду, верю, что покажем хороший результат. У нас есть время подготовиться. С оптимизмом смотрю на эти игры.

Надеюсь, у наших футболистов будет все в порядке, все будут здоровы. Матчи будут непростыми, но у меня лучшая команда. Впереди две игры, чтобы наконец отобраться на чемпионат мира.