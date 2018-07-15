Златко Далич: "Маленькие страны должны верить, что на ЧМ могут победить и они"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал финальный матч чемпионата мира с командой Франции (2:4).

- Многие считают, что этот чемпионат мира мотивировал маленькие государства. Что вы можете им сказать после своего успеха?



- На нашем автобусе написано: "Маленькая страна - большие мечты". Это наш девиз, и это неплохое послание для всех. Вы должны верить, что это возможно. Тут должно многое совпать, но это замечательный сигнал для малых стран.



Нужно иметь мечты и амбиции. И, может, в один прекрасный день они сбудутся. Сдаваться никогда нельзя, как и останавливаться. Когда мы проигрывали 1:4, я не чувствовал себя проигравшим. Это жизнь, ее нужно принимать как есть. Еще раз благодарю всех своих игроков за то, что они сделали. Горжусь своей командой, игроками и страной. (Игорь РАБИНЕР)

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!