Златко Далич: "Хорватия выполнила все установки на игру с Украиной"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы над Украиной (2:0) отметил, что сильные стороны его команды принесли результат. По мнению наставника, все установки на игру были выполнены.

- Сегодня герой не только Крамарич, но и вся сборная Хорватии, - приводит football.ua слова Далича. - Мы не сделали много изменений по ходу игры, надеялись на свои сильные стороны, что и принесло результат. Мы хотели не пропустить, сохранив свои ворота сухими. Во втором тайме мы рассчитывали перейти на интенсивную игру, с расчетом забить в атаке. Хочу поблагодарить своих ребят. Они выполнили все установки на игру и добились победы. Мы были готовы к игре соперника на флангах - не только к действиям Марлоса, но и Коноплянки. Мы настраивались на активную игру на флангах, поэтому без особых проблем перекрыли эти зоны.