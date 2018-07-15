Златко Далич еще не знает, останется ли в сборной Хорватии

Златко Далич не определился с тем, продолжит ли работу на посту главного тренера сборной Хорватии. Хорватская команда под руководством 51-летнего специалиста дошла до финала чемпионата мира-2018, где уступила французам (2:4).

- Продолжите ли вы работать со сборной Хорватии?

- Сейчас мне нужно немножко отдохнуть. Последние несколько месяцев мы работали очень напряженно. Но было прекрасно работать с этими игроками. Счастлив, что мы завершили чемпионат на втором месте. Сейчас возьму тайм-аут, передохну. Никогда не принимаю решения на скорую руку. Думаю только о том, чтобы вернуться в Хорватию и отдохнуть. (Игорь РАБИНЕР)

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!