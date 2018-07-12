Златко Далич: "Большое число овертаймов может быть проблемой. Но мы не должны ныть"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сказал, что команда готова к финалу чемпионата мира с Францией, несмотря на то, что в плей-офф турнира провела дополнительные 90 минут. Хорваты в среду в полуфинале обыграли англичан (2:1). Предыдущие матчи Хорватии в плей-офф также заканчивались в основное время со счетом 1:1 - Дания и России в результате были обыграны в сериях пенальти.



- Вы провели три матча с дополнительным временем, это еще 90 минут. И у вас на день отдыха меньше. Насколько, по-вашему, это может сказаться? И насколько несправедливо, что так получалось? И с кем из трех соперников в плей-офф был самый тяжелый матч?

- Да, три раза по 120 минут. Значит, надо было забивать раньше, если хотим на это пожаловаться! Если серьезно, мы готовы к игре с Францией. Кто-то сказал, что мы готовились только для группового этапа. Мне было странно это слышать. Мы готовились, чтобы доиграть до финала. Да, может быть проблемой, что мы сыграли на столько времени больше, чем соперник, и что у нас на один день отдыха меньше. Но мы не должны ныть и оправдываться. Надо играть так, как будто это первая игра на этом турнире.

- Почему вы оказались лучше, чем Англия?

- Потому что мы были лучшей командой во всех элементах игры. Мы проанализировали англичан, начали давить на их линию оборона, исключили из игры Стоунза и Хендерсона. Модрич и Ракитич постоянно давили на их оборону. В перерыве я сказал: "Спокойно отдавайте им мяч, не теряйте голову". Думаю, это был наш лучший матч, мы сыграли лучше, чем с Аргентиной. Сказал перед игрой: "Никакого давления, никаких нервов. Играйте в футбол с холодной головой и с удовольствием". Что мы и делали. (Игорь РАБИНЕР)

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