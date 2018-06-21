Златко Далич: "Аргентина была смущена, мы же сыграли идеально"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич - о победе над сборной Аргентины (3:0) в матче ЧМ-2018.

- Аргентина была смущена. Мы же сыграли идеально. Мы должны были играть быстро. И играли быстро. Мы победили великую Аргентину. Мои игроки, все 22, были все, как один, голодны до победы. Мы играли против великой командой и получали от этого удовольствие, - сказал Далич. (Мария НИКУЛАШКИНА)

В составе победителей отличились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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