Златан Ибрагимович: "We are Zweden"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поддержал игроков сборной Швеции, которая прошла в стыковых матчах чемпионата мира-2018 прошла Италию (1:0, 0:0). Итальянцы впервые с 1958 года не вышли в финальную часть.
"We are Zweden", - написал Ибрагимович.
Ранее Ибрагимович заявил, что его история со сборной Швеции закончена. Такая игра слов может означать, что нападающий поедет на чемпионат мира.
We are Zweden pic.twitter.com/rDXzRImev4– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13 ноября 2017 г.