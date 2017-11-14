02:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Златан Ибрагимович: "We are Zweden"


Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поддержал игроков сборной Швеции, которая прошла в стыковых матчах чемпионата мира-2018 прошла Италию (1:0, 0:0). Итальянцы впервые с 1958 года не вышли в финальную часть.

"We are Zweden", - написал Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович заявил, что его история со сборной Швеции закончена. Такая игра слов может означать, что нападающий поедет на чемпионат мира.

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