Златан Ибрагимович: "Верратти - лучший игрок нынешней сборной Италии"

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович считает полузащитника Марко Верратти лучшим игроком сборной Италии. Сегодня шведам предстоит сыграть с итальянцами в первом стыковом матче за право сыграть в России на чемпионате мира-2018.

- Швеция сделает все, чтобы пройти квалификацию, - цитирует Football Italia Ибрагимовича. - Кто является Златаном сборной Италии? Без сомнения, Верратти. Нет никого сильнее него.

Матч Швеция - Италия состоится сегодня, 10 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.