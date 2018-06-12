Златан Ибрагимович: "Без меня чемпионат мира не будет чемпионатом мира"

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, почему он решил приехать в Россию на ЧМ-2018, хоть и не попал в заявку команды.

- Было ясно, что меня не будет в составе национальной сборной, но четыре года назад я говорил и могу повторить это сейчас: без меня чемпионат мира не будет чемпионатом мира! Серьезно, - цитирует шведа официальный сайт ФИФА.- Я все-таки поеду на мировое первенство, причем буду в самом центре событий.

Чего я жду от поездки в Россию? Незабываемых впечатлений. Это большая страна, там живет много людей. Я рад, что Чемпионат мира пройдет именно там. Как и прошлые турниры, этот будет невероятным. Это самая большая футбольная вечеринка в мире, и где бы она ни проводилась, я хочу быть там и видеть все своими глазами, ну или хотя бы по телевизору. Я просто не могу такое пропустить.

На ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет в группе А с командами Германии, Мексики и Кореи.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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