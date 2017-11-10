Зинедин Зидан: "Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан гордится тем, что ему удалось поучаствовать в презентации мяча чемпионата мира-2018, которая проходила в Москве. При этом специалист поблагодарил российских болельщиков.

– Я очень горд представить здесь этот мяч и быть здесь вместе со всеми игроками, которые приехали сюда, – приводит "Первый канал" слова Зидана. – У этого мяча длинная история и увидеть его сегодня для нас, любителей футбола – это великолепно. Ну и, потом, он просто очень красивый!

Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо.

Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Я рад быть здесь. Но это правда, сейчас здесь все по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь.

Зидан, Дель Пьеро, Подольски, Кака и Алонсо сфотографировались на парящем мосту в парке "Зарядье"//

Селфи дня. Кака, Дель Пьеро, Хаби Алонсо и Зидан в Москве