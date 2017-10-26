Зидан перечислил главных претендентов на победу на ЧМ-2018

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что четыре сборные являются основными претендентами на победу на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что сборная Франции тоже представляет собой опасность.

– Кто претендент на победу? Их много: Бразилия, Германия, Аргентина, Испания.. Это команды, которые всегда борются за победу, – приводит Ole слова Зидана. – Что касается сборной Франции, то это молодая команда, у которой в составе есть много талантливых футболистов. В России она может представлять собой опасность. Французская сборная прогрессирует с каждым годом, мне нравится ее игра.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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