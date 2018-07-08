Журналисты встретили Черчесова аплодисментами после матча с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии (2:2, пенальти – 3:4) был встречен на пресс-конференции аплодисментами. (Игорь РАБИНЕР)

Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года. До матча с хорватами российская сборная на групповом этапе победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3), а в 1/8 финала одолела Испанию (1:1, 3:2 - по пенальти).

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