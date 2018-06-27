Журналисты подрались после матча Нигерия - Аргентина

После матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2) произошла драка между представителями СМИ. Арабский журналист повздорил с европейским коллегой, после чего завязалась потасовка, в результате которой пострадала перегородка в микст-зоне. Защитник аргентинской команды Хавьер Маскерано​ стал свидетелем этого инцидента. Оба журналиста были выведены из микст-зоны работниками стадиона.

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