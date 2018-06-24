Журналистка из Колумбии, которую россиянин взял за грудь в эфире: "Тема закрыта, я больше не хочу об этом говорить"

Корреспондент "СЭ" связался с Жюльет Гонсалес Теран, колумбийской журналисткой канала Deutsche Welle, которая подверглась сексуальному домогательству во время репортажа из Москвы, когда рассказывала о событиях ЧМ-2018.



Во время эфира внезапно в кадре появился мужчина, который поцеловал журналистку в щеку, обнял за плечи и положил руку в район груди, крикнув "Россия - чемпион". После этого он исчез в толпе.

На просьбу прокомментировать эту ситуацию журналистка из Колумбии ответила: "Спасибо, что написали мне, но дело в том, что этот вопрос для меня закрыт, я не хочу об этом говорить и давать интервью на эту тему. Хочу сосредоточиться на чемпионате мира. Надеюсь, вы меня поймете".



Напомним, несколько дней назад болельщик по имени Руслан пришел в московскую студию Deutsche Welle, чтобы извиниться перед Жюльет Гонсалес Теран.



Как отметил молодой человек, его поведение недопустимо, он не хотел трогать корреспондентку за грудь, а поцеловал ее только из-за спора с друзьями. Девушка выслушала мужчину по видеосвязи и сказала, что принимает извинения. (Егор БЫЧКОВ)

Российский болельщик извинился перед журналисткой, которую потрогал за грудь в эфире //

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