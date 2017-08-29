Журналист поиздевался над Даумом, придя на пресс-конференцию сборной Румынии с удочкой

Журналист Gazeta Sporturilor пришел на пресс-конференцию главного тренера сборной Румынии Кристофа Даума с удочкой. Сотрудник издания хотел подарить ее немецкому специалисту, однако тот не оценил подарок. Причиной такого неординарного поступка стало резкое высказывание Даума в одном из предыдущих интервью. Тренер заявил, что Gazeta Sporturilor годится только для того, чтобы заворачивать в нее рыбу.

- Вам нужно идти в комедию, а не в спорт. Вас не интересует футбол, - сказал Даум журналисту, пытавшемуся вручить удочку.



В отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Румынии занимает с 6 очками четвертое место в группе. От лидирующей Польши ее отделяет 10 баллов, а от Черногории и Дании - 4.