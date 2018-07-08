Журналист, опубликовавший видео с Видой: "Пусть россияне вспомнят, как Хорватия помогла им выйти на Евро-2008. Неблагодарные!"

Журналист украинского журнала "Футбол" Андрей Шахов, опубликовавший ранее на своей странице видео с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, по пенальти - 3:4) уверен, что в словах хорватского защитника нет никакого национализма.

На видеозаписи Вида сказал: "Слава Украине!". "Это победа за "Динамо" и за Украину",- отметил Вукоевич.

- Разумеется, что в первую очередь Вуко и Вида побеждали для их родной страны, для Хорватии, но то, что они помнят, где, в каком клубе и какой стране, играли, где прогрессировали, делает им честь, - написал журналист в Фейсбуке. - Примечание. Ни одного кривого слова в адрес России или в целом о политике сказано, заметьте, не было, так что я не представляю, где какому-то депутату Госдумы мог привидеться национализм в словах Домагоя. Пусть лучше вспомнит, как его Россия благодаря принципиальности Хорватии, выигравшей ненужный для нее матч на поле англичан, пробилась на Евро, где потом до полуфинала дошла. Неблагодарные!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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