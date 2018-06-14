Журналист из Екатеринбурга подарил тренеру сборной Египта валенки

Журналист из Екатеринбурга во время пресс-конференции главного тренера сборной Египта Эктора Купера подарил 62-летнему аргентинскому специалисту валенки. Завтра, 15 июня, "фараоны" в матче группы A чемпионата мира-2018 на стадионе "Екатеринбург" сыграют с Уругваем.

Египет и Уругвай - соперники сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Также в этом квартете сыграет Саудовская Аравия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матчи мирового первенства пройдут в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Местный корреспондент на пресс-конференции подарил Куперу валенки! 🤣 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 14 июня 2018 г.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты