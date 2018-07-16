Журналист "Экип" - про "Спорт-Экспресс": "Намного эффективнее, чем десять лет работы дипломатов"

Известный журналист из французского журнала L'Equipe Эрик Бильдерман в своем Твиттере выложил фотографию главной страницы сегодняшнего номера газеты "Спорт-Экспресс". Подпись к снимку такая: "Намного эффективнее, чем десять лет работы дипломатов".

Номер "СЭ" сегодня посвящен победе сборной Франции на чемпионате мира-2018. На титульной странице изображен Кубок мира, окруженный фотографиями игроков и тренерского штаба Франции. Заголовок у газеты такой: "Vive La France! Да здравствует Россия!".

Напомним, Франция в финале победила Хорватию со счетом 4:2, тем самым второй раз в истории став чемпионом мира (первый раз - в 1998 году).