12:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жулиу Сезар: "Неймар многого добился, и это беспокоит людей"


Бывший вратарь сборной Бразилии  Жулиу Сезар выступил в защиту Неймара. Бразильский форвард критикуется из-за своих частых картинных падений во время матчей ЧМ-2018.

– Неймар простой и скромный парень, – цитирует A Bola Сезара. – Он многого добился, и это беспокоит людей. Раздражает, когда пресса начинает на него набрасываться. Неймар – кумир, образец для подражания. Мне грустно, когда журналисты критикуют его, потому что в Бразилии сложно добиться успеха. Успех всех беспокоит. Оставьте парня в покое. Пусть он играет и будет счастлив. Дело не в том, что я его бывший партнер по команде. Он просто завоевывает мир. Давайте помогать ему, а не критиковать.

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