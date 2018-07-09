Жулиу Баптиста: "Восхищен игрой России на ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной Бразилии Жулиу Баптиста похвалил сборную России за игру на чемпионате мира-2018. Россияне добрались до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- Пенальти - это лотерея, к сожалению, в матче против команды Хорватии в этой лотерее проиграла сборная России, - цитирует ТАСС Баптисту. - Честно говоря, я восхищен российской командой на чемпионате мира, ведь она добилась поистине выдающегося и исторического результата. Она доказала, что ее игрой может гордиться каждый гражданин страны. Если говорить про футболистов, то не стал бы выделять кого-то одного, любой игрок сборной России способен успешно выступать в европейском топ-клубе.

Мне очень понравилась игра сборной России. Особенно это хорошо было видно в матче с командой Испании, когда россияне правильно подобрали тактику и добились победы в серии пенальти. Уверен, что они продолжат в том же духе. Скоро нас ждет новое поколение талантливых российских футболистов.

Сборная России на чемпионате мира по футболу