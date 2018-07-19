Жозе Моуринью: "В финале ЧМ-2018 Погба сыграл блестяще"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба должен также хорошо проявлять себя в клубе, как на чемпионате мира-2018. 25-летний француз стал победителем турнира в составе своей сборной, которая обыграла команду Хорватии (4:2) в финальном матче.

- Надеюсь, Погба поймет, в чем заключаются его сильные стороны, - цитирует Mirror Моуринью. - ему нужно осознать, почему он так хорошо проявил себя во второй части чемпионата мира. В финале же он сыграл просто блестяще.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он становился победителем Лиги Европы.

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