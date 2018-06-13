Жозе Моуринью: "В финале будет серия пенальти. Последними будут бить Месси и Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная Германии на чемпионате мира-2018 не сможет защитить титул, завоеванный в Бразилии в 2014 году. По мнению португальского специалиста, немцы в матче за третье место сыграют с Бразилией.

- Вы понимаете, что это значит. Я не могу выбрать, - цитирует RT Моуринью. - Дополнительное время, серия пенальти. Каждый из 11 игроков исполнит свой удар. Последними будут бить Лионель Месси и Криштиану Роналду... Остальное я оставлю вашему воображению.

Ранее Моуринью спрогнозировал, что сборная России выйдет из группы на домашнем турнире, а в 1/8 финала проиграет Испании.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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