Жозе Моуринью: "Тунис доставит Англии проблемы, но победу одержат талант и опыт"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на матч группового турнира чемпионата мира-2018 Тунис - Англия. По мнению специалиста, англичанам не хватает уверенности, но их уровень существенно выше, чем у соперника.

- Англичане по своей натуре немного пессимистичны, - цитирует RT Моуринью. - Они сомневаются в себе, не очень уверенны и ощущают серьезное давление. Но сборная Туниса находится на другом уровне. В команде Англии собраны одни из лучших европейских футболистов, которые выступают в самых престижных чемпионатах. Думаю, африканцам удастся доставить им некоторые проблемы, но в конце концов победу одержат талант и опыт. Англия победит.