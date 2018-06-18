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Жозе Моуринью: "Тунис доставит Англии проблемы, но победу одержат талант и опыт"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью дал прогноз на матч группового турнира чемпионата мира-2018 Тунис - Англия. По мнению специалиста, англичанам не хватает уверенности, но их уровень существенно выше, чем у соперника. 

- Англичане по своей натуре немного пессимистичны, - цитирует RT Моуринью. - Они сомневаются в себе, не очень уверенны и ощущают серьезное давление. Но сборная Туниса находится на другом уровне. В команде Англии собраны одни из лучших европейских футболистов, которые выступают в самых престижных чемпионатах. Думаю, африканцам удастся доставить им некоторые проблемы, но в конце концов победу одержат талант и опыт. Англия победит.

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) //
Расписание чемпионата мира по футболу - здесь

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/524615-mourinyu-angliya-tunis-prognoz

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