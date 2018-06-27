Жозе Моуринью: "Сербия даст бой Бразилии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча чемпионата мира-2018 между сборными Сербии и Бразилии​. Игра состоится в среду, 27 июня, в Москве на стадионе "Спартака"​.

– Мне нравится Неманья Матич, который играет у меня в "Манчестер Юнайтед", – цитирует RT Моуринью. – У меня с ним фантастические отношения, но Неманья нуждается в выходных, он, возможно, один из тех моих игроков, которым нужен отдых. Он должен поехать домой, должен проиграть этот матч. Если говорить серьезно, то я думаю, что Сербия даст бой Бразилии. Сербия – сильная команда физически и тактически, имеет опыт, у них есть немного той сумасшедшей эмоциональной игры, которая иногда приводит игроков и команды к лучшему уровню из выступлений. Бразилия, очевидно, всегда будет Бразилией с ее прекрасными игроками. Я думаю, это будет невероятный и эмоциональный матч. Думаю, что Сербия сможет создать проблемы.

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