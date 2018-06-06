Жозе Моуринью: "Сенегал и Польша выйдут в плей-офф, Колумбия вылетит"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на исход соревнований в группе Н ЧМ-2018. Он считает, что в плей-офф выйдут сборные Сенегала и Польши, а команды Колумбии и Японии прекратят борьбу на групповой стадии.

- Сенегал станет первым в группе H, а за Польшей останется второе место, - цитирует португальца RT.

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