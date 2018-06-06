Жозе Моуринью: "Сенегал и Польша выйдут в плей-офф, Колумбия вылетит"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на исход соревнований в группе Н ЧМ-2018. Он считает, что в плей-офф выйдут сборные Сенегала и Польши, а команды Колумбии и Японии прекратят борьбу на групповой стадии.
- Сенегал станет первым в группе H, а за Польшей останется второе место, - цитирует португальца RT.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/520251-polsha-kolumbiya-senegal-gruppa-prognoz-mourinyu
- Сборная Японии (Футбол)
- Жозе Моуринью
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала