Жозе Моуринью: "Сегодня Черышев, вероятно, самый счастливый человек в мире"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, каким был нападающий сборной России Денис Черышев, когда они работали в "Реале", а также прокомментировал игру форварда в стартовом матче чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0).

- Черышев выступал в "Кастилье", и я решил позвать его в первую команду "Реала" на кубковые матчи, позволил ему дебютировать в команде. Он был славным парнем, быстрым, уверенным в себе. Отец Дениса тоже был футболистом, и он унаследовал эти гены, - заявил в эфире RT Моуринью. - Ему нужно было принимать решение о том, играть ли за сборную России, и я всегда говорю своим подопечным: забудьте, что говорят другие, и прислушайтесь к своему сердцу. Нельзя играть за ту страну, которая тебе не близка. Денис принял такое решение, и сегодня он, вероятно, самый счастливый человек в мире.

Черышев играл за "Реал" с 2009 по 2016 годы, однако большую часть своей мадридской карьеры провел в арендах. Моуринью тренировал Королевский клуб с 2010 по 2013 годы.