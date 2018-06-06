Жозе Моуринью: "Сборная России выйдет в плей-офф со второго места"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018, заняв второе место в группе А.

- Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места, - цитирует португальца RT. - А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта.

При этом он также добавил, что первое место в группе A останется за сборной Уругвая.

Чемпионат мира-2018 – все о сборной России