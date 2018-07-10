Жозе Моуринью: "Сборная России покинула ЧМ-2018 с гордостью"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что сборная России играла на пределе своих возможностей на чемпионате мира-2018.
- Россия сравняла счёт в дополнительное время, и, как правило, боги футбола отдают победу такой команде, - цитирует Моуринью RT. - Но они не всегда бывают справедливы. Но у сборной Хорватии больше потенциала, сильнее игроки, чем у России. Россияне играли на пределе своих возможностей, что помогает завоевать сердца. Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду.
Португальский специалист также добавил, что российская национальная команда превзошла все ожидания на данном турнире.
- Все говорили, что Россия вылетит на групповом этапе. Но она вышла в плей-офф и сыграла феноменально в матчах с Испанией и Хорватией. Российской сборной придётся искать замену завершившему карьеру Сергею Игнашевичу. Но молодое поколение – Александр Головин, Денис Черышев – уже заявило о себе. В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой, - сказал Моуринью.
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/535151-mourinyu-sbornaya-rossii
- Сергей Игнашевич
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- Станислав Черчесов
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