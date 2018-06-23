Жозе Моуринью: "Сборная Германии лучше других знает, как побеждать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нехватка талантливых игроков в атаке помешает сборной Швеции создать проблемы Германии в матче группового турнира чемпионата мира-2018. По мнению португальского специалиста, скандинавы сделают ставку на игру от обороны.

– Сборная Германии, очевидно, является очень сильной и опытной командой, которая лучше других знает, как побеждать и быть конкурентоспособной, – цитирует RT Моуринью. – Швеция – интересная команда, очень хорошо организованная тактически. Но я не думаю, что их атакующие игроки достаточно талантливы, чтобы создать большие проблемы Германии. Таким образом, они попытаются хорошо и надежно отыграть в защите, но, думаю, Германия в конце концов возьмет три очка.

Матч Германия – Швеция состоится сегодня, 23 июня. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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