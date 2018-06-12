Жозе Моуринью: "Россия уступит Испании в 1/8 финала ЧМ-2018"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на исход возможного матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании.

Португалец заявил, что отдает предпочтение испанской команде. - Я думаю, России очень повезло с жеребьевкой группового этапа чемпионата мира, но Испания – фантастическая команда", - цитирует специалиста RT. Ранее он заявил, что Россия займет второе место в своей группе.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России