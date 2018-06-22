Жозе Моуринью: "Поставьте в ворота меня или Кабальеро - разницы не будет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро стал одним из виновников поражения от Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018. Вратарь в первом голе неудачно выбил мяч на Анте Ребича.

- Хорваты забил гол, реализовали первый же шанс, - заявил Моуринью в эфире RT. - Поставьте в ворота меня или Кабальеро – разницы не будет. Я бы выручал так же, как он. Ни в одной опасной ситуации я бы не спас.

Напомним, Моуринью никогда профессионально не играл в футбол.

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