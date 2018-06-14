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Жозе Моуринью: "На месте Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания от сборной России невысоки"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью настроен оптимистично относительно сборной России в преддверии чемпионата мира.

- На месте главного тренера сборной России Станислава Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания невысоки, все готовы к худшему, - цитирует RT Моуринью. - Возможно, сейчас он вместе с игроками готовит страну к моменту гордости за сборную России. Они настроены сделать это ради себя и вопреки тем, кто не верит в сборную. Это позитивный момент.

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https://russian.rt.com/sport/news/522838-mourinyu-optimizm-rossiya-chm

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