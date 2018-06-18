Жозе Моуринью: "На месте арбитра, пересмотрел бы момент с голом Швейцарии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата мира-2018 Бразилия – Швейцария (1:1) признался, что у него есть вопросы по поводу судейства. По мнению португальца, возможно в голе швейцарцев было нарушение правил.

- В футболе всегда должен быть тесный контакт. Если бы я стоял у руля системы видеоповторов, то я бы пересмотрел момент с голом швейцарцев, - отметил Моуринью в эфире RT. - Футбол - контактная игра. Взять, например, пенальти в ворота Хорватии. Хорватский игрок спровоцировал ситуацию, поэтому наказан был пенальти.

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