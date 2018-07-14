Жозе Моуринью: "На ЧМ-2022 Англия может выступить еще лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал заслуженным итогом бронзу сборной Бельгии на чемпионате мира-2018. В матче за третье место бельгийцы победили Англию (2:0). По словам специалиста, у английской команды есть неплохие перспективы.

- Результат не тот, который хотела бы сборная Англии. Но обе команды играли хорошо, без стресса, - цитирует RT Моуринью. - Под конец англичане доминировали и имели шансы забить, но талант Эдена Азара помог Бельгии одержать победу. Она заслужила третье место: из семи матчей выиграла шесть, проиграла только Франции.

Команда, которая проигрывает в матче за третье место, уезжает домой после двух поражений. Но Англия привезет домой команду, у которой определенно есть будущее. Безусловно, несколько игроков не смогут сыграть на следующем ЧМ, но большинство останется. В Катаре Англия может выступить еще лучше, у нее есть задел на будущее.

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