Жозе Моуринью: "Мяч Погба австралийцам? На мой взгляд, это был автогол"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нападающие и полузащитники сборной Франции сыграли недостаточно удачно в победном матче против Австралии (2:1) на чемпионате мира-2018. Также португальский специалист отметил, что полузащитник его клуба Поль Погба нечасто брал игру на себя.

– В матче Франция – Австралия фаворит все же одержал победу, но не настолько уверенную, как ожидалось. "Соккеруз" правда удалось создать проблемы для трёхцветных?

– Даже большие, чем исландцам в игре с аргентинцами (1:1). В отличие от французов, подопечные Хорхе Сампаоли не были настолько близки к поражению, - цитирует RT Моуринью. - Аарон Муй и Миле Единак составили мощную пару в центре поля. В их пользу сыграл большой опыт выступления в АПЛ. При этом мне понравилось, как действовали трехцветные. Они располагают отличным атакующим трио – Усман Дембеле, Кильян Мбаппе и Антуан Гризманн. К сожалению, в этой встрече они действовали не очень успешно. Поэтому "соккеруз" весьма уверенно чувствовали себя без мяча.

– Как проявили себя полузащитники сборной Франции?

– Корантен Толиссо, Поль Погба и Н’Голо Канте показали себя с не самой лучшей стороны в таком аспекте, как прессинг. Мне кажется, отличительной особенностью любой из сборных, за которыми мы могли наблюдать в течение трех стартовых дней турнира, является компактность в средней линии. Они старались играть в пределах ближней к своим воротам трети поля, изредка в середине. Естественно, это делается из расчёта, что впереди длительный турнир. Необходимо рассчитывать свои силы.

– Поговорим об эпизоде, который привёл к назначению 11-метрового в ворота сборной Франции. Защитник Самюэль Юмтити поднял руку и коснулся летящего над головой мяча...

– Некоторые действия футболистов весьма сложно объяснить. Думаю, лишь сам игрок может сказать, следуя каким инстинктам он это сделал. Я не могу объяснить этот решение Юмтити. Но эта ошибка привела к назначению пенальти, который позволил австралийцам сравнять счет.

– Автором победного гола стал ваш подопечный Поль Погба.

– На мой взгляд, это все же был автогол, но это не имеет особого значения. Главное – это желание добиться результата. Мне кажется, лидеры французской сборной чувствовали себя слишком вольготно. Быть может, они не хотели рисковать или не чувствовали уверенности в себе. Мбаппе, Дембеле и Гризманн провели свой не самый лучший матч. Полузащитники тоже. Что касается Погба, то он нечасто брал игру на себя. Мы привыкли, что он выступает в роли своеобразной "восьмерки", футболиста, который действует на протяжении всего поля, от одной штрафной площади до другой. В этой встрече он играл ближе к нападению, но при этом стал автором победного гола.

Сборная Франции в рамках группового турнира ЧМ-2018 сыграет с Перу (Екатеринбург, 21 июня) и Данией (Москва, "Лужники", 26 июня). Австралийцы сыграют с датчанами (Самара, 21 июня) и перуанцами (Сочи, 26 июня).

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