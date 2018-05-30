Жозе Моуринью: "Меня интересует сборная России - она сыграет на чемпионате мира"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что привело его на товарищеский матч Австрия - Россия. Он отметил, что его интересует игра россиян как участников ЧМ-2018.

- Иногда судьба заносит тренера в достаточно непредсказуемые места. Но в данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия - одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие, - цитирует специалиста "Р-Спорт". - Кто выиграет? Ну зачем же заранее что-то прогнозировать, это как-никак товарищеский матч. Кто меня больше интересует? Разумеется сборная России – ей играть на чемпионате мира.

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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