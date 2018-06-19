Жозе Моуринью: "Матч Россия - Египет станет решающим за выход в плей-офф"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что в матче чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта решится, кто выйдет в плей-офф. Также по его мнению россияне проиграют уругвайцам.

- Я думаю, что этот матч станет решающим за выход в плей-офф, - цитирует RT Моуринью. - Считаю, что египтяне, так же как и Россия, одержат победу над Саудовской Аравией, а россияне проиграют уругвайцам, как и Египет. Уругвай по сравнению с Россией и Египтом более опытен и ментально лучше готов к этому уровню конкуренции. Так что это большой матч.

Россия должна остановить Салаха, потому что он из тех, кто делает разницу. России нужно навязать физическую силу как один из самых важных компонентов матча.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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