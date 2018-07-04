Жозе Моуринью: "Матч Колумбия - Англия - патриотичный пример каждому участнику ЧМ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Колумбии и Англии должен стать примером для других участников соревнований. Англичане выиграли в серии послематчевых пенальти.

- Позитивным итогом матча было то, что обе команды, каждый игрок посвятили себя победе, - цитирует RT Моуринью. - Это патриотичный пример каждому участнику чемпионата мира. Англичане и колумбийцы полностью отдавали себя в течение 120 минут. Игроки должны быть изнурёнными после двухчасового матча с эмоциональной точки зрения.

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