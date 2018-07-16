Жозе Моуринью: "Лучшая команда ЧМ-2018 проиграла из-за ошибки в концепции ВАР"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после финала чемпионата мира-2018 отметил, что сборная Хорватии была достойна победы. По его словам, "шашечные" проиграли из-за того, что арбитр Нестор Питана прибегнул к помощи системы видеоассистентов рефери (ВАР) и назначил пенальти за игру рукой Ивана Перишича.

- Они провели впечатляющий турнир, на пути к финалу смотрелись очень здорово, - приводит RT слова Моуринью. - И сегодня они победили. Остается только поздравить подопечных Дидье Дешама с этим достижением. Хорваты же выглядели очень расстроенными. Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Там не было пенальти. Судья обязан прибегать к использованию данной системы в крайних случаях. Этот таковым не являлся.